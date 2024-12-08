Зеленський відзначив Берлінську та обговорив нагальні потреби армії з волонтерською спільнотою, — ЗМІ
З нагоди Дня волонтера президент Володимир Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» найактивнішим представникам волонтерського руху, серед яких була й засновниця Victory Drones Марія Берлінська.
«Золоте серце» — спеціальна президентська нагорода, встановлена для відзначення волонтерів, які зокрема активно сприяють забезпеченню оборони України. Отримання цієї відзнаки підкреслює вагомість внеску конкретної небайдужої особи у допомогу армії і захист інтересів держави.
Примітно, що днями Берлінська стала співавторкою гучного матеріалу під назвою «Міністерство хаосу Умєрова», де керівництву оборонного відомства закидають саботаж, неефективні кадрові рішення й імовірне лобіювання інтересів недоброчесних постачальників, пише видання «Фокус».
Берлінська та її співавторки — Дар'я Каленюк з Центру протидії корупції і директорка Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук — зазначають, що призначення Рустема Умєрова супроводжувалося завеликими очікуваннями.
«Міністерство мало перейти від забезпечення армії до розробки та реалізації стратегій для всіх Сил оборони. Попри проголошені цілі, Міноборони продовжує функціонувати в режимі хаотичного управління. Відсутність чіткої системи призводить до дублювання функцій, уповільнення процесів та зниження ефективності», — наголошується в публікації.
Серед досягнень Умєрова авторки перелічили створення Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), які почали демонструвати успіхи в економії бюджетних коштів та боротьбі з монополістами. Проте Департамент військово-технічної політики МО, досі зберігає вплив на визначення пріоритетів у збройних закупівлях і обслуговує багатомільярдні контракти.
На думку Берлінської та її колег, відсутність реального інституційного контролю в Міноборони не лише уповільнює зближення України з НАТО та ставить під питання прозорість закупівель, а й призводить до мільярдних втрат.
Імовірно, що ці, або хоча б частину своїх питань волонтери поставили під час зустрічі з президентом на Банковій.
Нагадаємо, що раніше Марія Берлінська закликала вище керівництво заявити про необхідність мобілізації всіх українців без винятку, аби і політики, і прокурори, і дипломати пройшли фронт.
Фото Офісу президента
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