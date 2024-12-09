Вибуховий пристрій спрацював біля управління поліції у Харкові

Естафету диверсій, спрямованих на правоохоронні органи України, підхопив Харків — в обласному центрі, як раніше і в Києві, біля будівлі поліцейського відділку пролунав вибух.

ВІДЕО ДНЯ

В обласній поліції повідомили, что напередодні увечорі невідомий вибуховий пристрій здетонував у Слобідському районі Харкова.

За попередніми даними, вибухівку заклали біля центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

«Внаслідок вибуху пошкоджено фасад будівлі. Постраждалих немає. Спеціалісти вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину», — зазначили в ГУНП в Харківській області.

РЕКЛАМА

Варто зазначити, що останнім часом такі випадки почастішали. Правоохоронці зазначають, що російські спецслужби вербують українців, які шукають «швидких грошей». Неодноразово цілями для диверсій визначалися залізнична інфраструктура, автівки військових та волонтерів, а також правоохоронці.

Так, в столиці затримали рецидивіста, який влаштував пастку для поліцейських, організувавши хибний виклик на нібито випадок домашнього насильства. Правоохоронці зайшли в орендовану ним квартиру, в якій спрацював вибуховий пристрій. На щастя, тоді ніхто не постраждав — поліцейські встигли вискочити з помешкання.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

242

Читайте нас у Facebook