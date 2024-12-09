Колишній муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов, який після початку російської агресії вступив у лави ЗСУ, розповів, як ситуація в Україні зробила можливою повалення режима Башара Асада вСирії

«Повалення режима Башара Асада це заслуга Збройних сил України. І це не жарт, — пише Саїд Ісмагілов. — За великим рахунком, постання Вільної Сирії це продовження Арабської весни, що була задавлена російським валенком в інтересах збереження режиму сирійського диктатора.

ВІДЕО ДНЯ

Саме російськими штиками, ковровими бомбардуваннями Алеппо, використанням фосфорних бомб і хімічної зброї вдалось задушити прагнення сирійців до повалення династичного режиму Асадів. Весь час ця диктатура трималась на пригожинських вагнерах і обмеженому контингенті російських льотчиків. Війна проти України круто обмежила цей контингент, що був перекинутий на наш театр бойових дій. І коли легко озброєні загони повстанців пішли у наступ, вони самі не очікували, що так легко дійдуть до Дамаска. Росіян для зупинення наступу не вистачало, а армія Асада втікала швидше за нього.

Даю вам стовідсоткову гарантію — програй Україна війну — Сирія не змогла би скинути цей режим. Як це не дивно, але доки ми боремось, інші країни мають можливість позбавитись від російського ярма, бо ресурсів москви вже не вистачає на всіх.

Режим впав феноменально швидко і неочікувано, так само впаде і росія, її населення, що керується телевізором, цього відразу і не зрозуміє. Ворог слабкий як ніколи, просто нам — українцям треба протриматись. Впасти ми могли у лютому 2022 року, а зараз це вже тупо і безглуздо, бо ми їх дотискаємо. Звідки я знаю? Я вам в подальшому розповім, що я бачу у Вовчанську, ви будете шоковані".

РЕКЛАМА

Читайте також: «Катування, ґвалтування, масові вбивства для нас дикість, для них — норма»: духовний лідер мусульман Саід Ісмагілов захищає Україну на передовій".

Фото зі сторінки Саїда Ісмагілова у соцмережах

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

493

Читайте нас у Facebook