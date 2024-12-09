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Медовий різдвяний вінок: рецепт ласощів

21:58 9 грудня 2024
Різдвяний медовий вінок

Різдвяна випічка особливо красива і смачна. Уже сьогодні варто вибрати рецепти, які збираєтеся використовувати. Медовий різдвяний вінок стане не лише окрасою свята, а й вразить смаком і ароматом.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

Медовий різдвяний вінок

Для тіста

  • 150 г меду
  • 1 яйце
  • 100 г цукру
  • 120 г вершкового масла
  • Сіль
  • Пів чайної ложки соди
  • 350 г борошна
  • Кориця
  • 4 г ванільного цукру

Для глазурі

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  • 25 г білка
  • 120−140 г цукрової пудри
  • Лимонний сік

На розігріту сковороду помістити мед, цукор, сіль. Цукор має розчинитися. Кип'ятити суміш у жодному разі не треба. Додати корицю, ванільний цукор, соду і перемішати. Сода має вступити в реакцію з медом. Суміш трохи охолоджуємо, вводимо яйце і вершкове масло, потім — просіяне борошно. Замішуємо тісто, загортаємо в плівку і хвилин на 40 поміщаємо в холодильник

Тісто розкачуємо між двома листами пергаменту, вирізаємо сніжинки або зірочки за допомогою формочок і викладаємо на деко у формі вінка. Випікати за температури 180 градусів до готовності. Також випікаємо печиво у вигляді зірочок або сніжинок.

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Готуємо глазур, з'єднавши білок із цукровою пудрою та розтерши. Потім додаємо лимонний сік і продовжуємо розтирати. Печиво та вінок мають охолонути. Потім прикрашаємо печиво глазур'ю (малюємо на ньому за допомогою конуса сніжинки). Прикріплюємо його за допомогою цієї ж глазурі на вінок. За бажання можна посипати кокосовою стружкою.

Залишаємо на ніч. Вранці прикрашаємо стрічкою.

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Нагадаємо незвичайний рецепт різдвяного штолену.

Фото з альбому Елли Іванової

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