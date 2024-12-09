Медовий різдвяний вінок: рецепт ласощів
Різдвяна випічка особливо красива і смачна. Уже сьогодні варто вибрати рецепти, які збираєтеся використовувати. Медовий різдвяний вінок стане не лише окрасою свята, а й вразить смаком і ароматом.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
Медовий різдвяний вінок
Для тіста
- 150 г меду
- 1 яйце
- 100 г цукру
- 120 г вершкового масла
- Сіль
- Пів чайної ложки соди
- 350 г борошна
- Кориця
- 4 г ванільного цукру
Для глазурі
- 25 г білка
- 120−140 г цукрової пудри
- Лимонний сік
На розігріту сковороду помістити мед, цукор, сіль. Цукор має розчинитися. Кип'ятити суміш у жодному разі не треба. Додати корицю, ванільний цукор, соду і перемішати. Сода має вступити в реакцію з медом. Суміш трохи охолоджуємо, вводимо яйце і вершкове масло, потім — просіяне борошно. Замішуємо тісто, загортаємо в плівку і хвилин на 40 поміщаємо в холодильник
Тісто розкачуємо між двома листами пергаменту, вирізаємо сніжинки або зірочки за допомогою формочок і викладаємо на деко у формі вінка. Випікати за температури 180 градусів до готовності. Також випікаємо печиво у вигляді зірочок або сніжинок.
Готуємо глазур, з'єднавши білок із цукровою пудрою та розтерши. Потім додаємо лимонний сік і продовжуємо розтирати. Печиво та вінок мають охолонути. Потім прикрашаємо печиво глазур'ю (малюємо на ньому за допомогою конуса сніжинки). Прикріплюємо його за допомогою цієї ж глазурі на вінок. За бажання можна посипати кокосовою стружкою.
Залишаємо на ніч. Вранці прикрашаємо стрічкою.
Нагадаємо незвичайний рецепт різдвяного штолену.
Фото з альбому Елли Іванової54
Читайте нас у Facebook