Забрали просто зі сцени: відомий музикант перебуває у критичному стані

Колишній учасник та співзасновник гурту Дзідзьо, музикант Лесик (Олег Турко) потрапив до реанімації. Йому стало зле на концерті Наталі Бучинської, який проходив 5 грудня у Львові. Музиканта забрали лікарі прямо зі сцени під час виступу. Про деталі на своїй сторінці написала Наталя Бучинська.

ВІДЕО ДНЯ

«Це був запланований концерт до Дня святого Миколая, перш за все для дружин, дітей і родин військових, — розповіла співачка. — Запрошеним гостем концерту був мій давній друг, колега — Лесик Турко (Лесик Сам, Дзідзьо). Підкреслю, на кожному моєму виступі у Львові він приходив з сольними номерами.

Цього разу він приніс відразу три нових пісні. Це були премʼєри. Саме під час виконання другої пісні, у нього стався сердцевий напад… Просто зі сцени Лесика забрали до лікарні, а ми зібравши останні сили в кулак, завершували концерт. Постійно перебували на звʼязку з дружиною артиста та організаторами, про стан речей постійно інформували зал…"

Відомо, що у квітні 2024 року Лесику зробили складну операцію на серці. Про це сам музикант написав на сторінці у соціальній мережі.

РЕКЛАМА

«До осені я ще на реабілітації, а дальше в планах ставати в муз., та акторський стрій», — повідомив Лесик.

За словами сина артиста Олега Турко стан його батька поки залишається критичним, але відомо, що він вже прийшов до тями. Друзі та рідні Лесика організували збір коштів на його лікування.

РЕКЛАМА

Раніше репер Ярмак зворушливо звернувся до дружини.

РЕКЛАМА

510

Читайте нас у Facebook