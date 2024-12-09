Вже традиція: відомий музикант виклав фото з коханою

Популярний музикант, лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який підтвердив свій новий роман, показав фото разом з коханою. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення стало відомо про розлучення з дружиною, з якою він прожив разом пʼятнадцять років та виховує двох дітей. Ганна разом з дітьми переїхала до Японії. Новою коханою Сергія стала його піарниця Юліана Корецька. Саме з нею на своїй сторінці у соціальній мережі музикант виклав романтичне фото на сцені Жовтневого палацу, де проходив камерний концерт музиканта.

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Сергій Танчинець та Юліана Корецька

«У нас вже традиція в Жовтневому», — підписав світлину Танчинець, який виклав фото на цій же сцені навесні 2024 року.

Артист повідомив, що зараз його колишня дружина з дітьми переїхали до Іспанії.

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«Малий ходить до школи, — розказав Сергій проєкту „ЖВЛ“. — Тепер вчить не японську, а іспанську мову, у нього непогано виходить. Настя кілька місяців живе зі мною, потім їде до мами. У січні вона приїде до мене знову».

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