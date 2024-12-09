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Українці переплачують за електроенергію більш ніж утричі, а будуть ще дорожче: експерт про вартість електрики та її подорожчання

14:21 9 грудня 2024
Тарифи на електроенергію&nbsp;— Зростання тарифів

Українцям прогнозують у 2025 році різке зростання тарифів на електроенергію, результатом чого може навіть стати вибір між теплом і продуктами. При цьому, на думку деяких спікерів, українці вже переплачують за електроенергію приблизно вчетверо.

Таку заяву зробив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, якщо виключити корупційну складову в НАЕК «Енергоатом», вартість 1 кВт/год електроенергії без ПДВ становить близько 1 гривні. Як результат, продаючи електроенергію на відкритому ринку по 5,1 гривні, НАЕК отримує прибуток у 400%, вважає експерт.

«На сьогодні українцям продають електроенергію по 4,32 грн, що відповідає цінам на електрику в Угорщині, Сербії, Боснії, Болгарії, дорожче ніж у Норвегії, при цьому купівельна спроможність якщо рівняти на будь-яку європейську країну, в Україні в 4−9 разів менше. Незважаючи на це, Міненерго готує наступного 2025 року чергове зростання цін на електрику, плануючи підняти її до 6,68 грн, більше ніж на 50%», — наголошує експерт.

Також Олег Попенко нагадує, що вже є ухвалені рішення щодо зростання прайс-кепів (граничних ринкових цін) та вартість передачі електроенергії з 1 січня 2025 року, що призведе до подорожчання всіх без винятку товарів та послуг.

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Раніше повідомляли про те, що востаннє таке подорожчання відбулося у листопаді, що прискорило зростання цін.

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