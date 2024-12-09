Українці переплачують за електроенергію більш ніж утричі, а будуть ще дорожче: експерт про вартість електрики та її подорожчання

Українцям прогнозують у 2025 році різке зростання тарифів на електроенергію, результатом чого може навіть стати вибір між теплом і продуктами. При цьому, на думку деяких спікерів, українці вже переплачують за електроенергію приблизно вчетверо.

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Таку заяву зробив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, якщо виключити корупційну складову в НАЕК «Енергоатом», вартість 1 кВт/год електроенергії без ПДВ становить близько 1 гривні. Як результат, продаючи електроенергію на відкритому ринку по 5,1 гривні, НАЕК отримує прибуток у 400%, вважає експерт.

«На сьогодні українцям продають електроенергію по 4,32 грн, що відповідає цінам на електрику в Угорщині, Сербії, Боснії, Болгарії, дорожче ніж у Норвегії, при цьому купівельна спроможність якщо рівняти на будь-яку європейську країну, в Україні в 4−9 разів менше. Незважаючи на це, Міненерго готує наступного 2025 року чергове зростання цін на електрику, плануючи підняти її до 6,68 грн, більше ніж на 50%», — наголошує експерт.

Також Олег Попенко нагадує, що вже є ухвалені рішення щодо зростання прайс-кепів (граничних ринкових цін) та вартість передачі електроенергії з 1 січня 2025 року, що призведе до подорожчання всіх без винятку товарів та послуг.

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Раніше повідомляли про те, що востаннє таке подорожчання відбулося у листопаді, що прискорило зростання цін.

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