Відомий боксер, котрий бився з братом Ф'юрі, наклав на себе руки (фото, відео)

Відомий литовський боксер Геннадій Краєвський, який жив в Англії, помер у 37 років через чотири місяці після позбавлення його боксерської ліцензії, повідомляє Boxing Scene. За неофіційною інформацією, він наклав на себе руки. Раніше самогубство скоїв знаменитий український боксер Володимир Вірчис.

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Попри те, що боєць на прізвисько Балтійський бомбардувальник за 8 років професіональної кар'єри програв 75 із 76 боїв (при цьому в нокаут його змогли відправити лише 9 разів), литовця любили та поважали вболівальники. Піком кар'єри Краєвського став його поєдинок у 2020 році проти зведеного брата Тайсона Ф'юрі — Томмі Ф'юрі, у якому Геннадій програв у другому раунді нокаутом.

«Я працював із сотнями боксерів, і маю сказати, що Геннадій стоїть на одному рівні з моїми улюбленими бійцями. Його ентузіазм і любов до того, що він робив, були чудові. Коли я телефонував Геннадію з приводу змагання, він ніколи не запитував, хто, коли, де чи скільки. Він просто казав: «Дякую, босе, я буду там», — відреагував на смерть колишнього підопічного менеджер Кевін Марі.

Геннадій Краєвський

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Повідомляється, що Краєвський залишив Литву у віці 21 року і вирушив до Лондона з двома друзями.

«Спочатку це було чудово, — розповідав Геннадій Краєвський в інтерв'ю Boxing News у квітні. — Але ми почали жити жахливим життям. Це було не життя, а виживання. Ми мешкали у занедбаному будинку без електрики. Я спав на брудному матраці і прокидався від холоду. Ми ходили до магазинів і крали бекон, бо ми не мали вибору».

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Його перспективи покращилися, коли хлопець переїхав до Ліверпуля, де знайшов роботу у роздрібній торгівлі та возз'єднався з боксом, якому він навчився у Литві. Краєвський виграв чотири з шести боїв як любитель, і його покликали до професіоналів.

До речі, свою єдину перемогу на профірингу Краєвський здобув у лютому 2024 року над Райаном Бротеном. «Я відчував себе суперзіркою», — зізнався тоді боксер.

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Повідомляється, що після останнього бою у серпні 2024-го Геннадію Краєвському довелося завершити кар'єру через пошкодження головного мозку — у нього виникли проблеми із психікою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у віці 45 років помер знаменитий український боксер В'ячеслав Узелков.

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