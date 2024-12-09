НБУ і Мінекономіки збрехали? Нардеп заявила, що їхні прогнози її смішать

У листопаді Верховна Рада остаточно ухвалила державний бюджет на 2025-й рік, в рамках якого прогнозується інфляція на рівні 9,5%. НБУ налаштований більш оптимістично, припускаючи інфляцію на рівні 6,9%. Водночас народна депутатка України, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна не настільки оптимістична.

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Як стверджує нардеп, хоча на 2024-й рік прогнози Мінекономіки та НБУ дещо різняться — 9,5 і 9,7%, відповідно, зрозуміло, що домогтися цих показників навряд чи вдасться. А заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук вважає, що інфляція у 2025-му році становитиме понад 10%.

«Навіть смішно, тому що намагаються утримати інфляцію на рівні менше 10%. Це завдання номер один для влади. Чому?» — задається питанням політик.

Зазначимо, що українці в поточному році вже встигли відчути на собі зростання цін, навіть найдешевші продукти на кшталт макаронів і круп ось-ось подорожчають. І це стало лише частиною загальної тенденції зростання цін, просто подорожчання дешевших раніше продуктів виявиться найпомітнішим.

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Як пояснив «ФАКТАМ» економічний експерт Данило Монін, інфляція в Україні у 2024-му році спричинена зростанням виробничих витрат промисловості та бізнесу, що і «штовхає» ціни вгору.

- Я думаю, що виробничі фактори тиснуть на ціноутворення всього в Україні. Електрика зросла в 2 рази за 2 роки для промислових підприємств. Девальвація гривні цього року — 10%. Підняття зарплат у гривні — це ще мінус 20% для бізнесу за рік. Усе разом це і стимулює піднімати ціни, — підкреслює експерт.

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Раніше повідомляли про те, що багато експертів попереджають про неминуче зростання тарифів на комунальні послуги у 2025-му році, через що доведеться робити вибір між теплом і продуктами.

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