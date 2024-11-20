Україна з держбюджетом: хто і чому житиме гірше у 2025-му році

У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому проект закону «Про державний бюджет на 2025 рік». Таким чином, у країні з'явився головний фінансовий документ, за яким житимуть українці 2025 року.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє прес-служба ВР України. Водночас доходи держави значно поступаються майбутнім видаткам — 2,5 і 3,6 трлн грн відповідно, а деякі українці житимуть навіть гірше, ніж 2024-го.

Насамперед йдеться про українців, чиї доходи «прив'язані» до мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Незважаючи на те, що восени в Україні різко зросла інфляція, соціальні стандарти залишаться у 2025 році на нинішньому рівні:

мінімальна зарплата — 8 000 гривень;

середній прожитковий мінімум — 2 920 гривень, у тому числі для дітей залежно від віку — від 2 563 до 3 196 гривень, працездатних осіб — 3 028 гривень.

При цьому, як писали «ФАКТИ», середня зарплата в Україні за підсумками жовтня становила 22 500 гривень, що майже в 3 рази більше за мінімальну зарплату. А рівень інфляції за прогнозом держбюджету-2025 становитиме 9,5%, що за збереження нинішніх мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму автоматично означатиме падіння реальних доходів українців на 10%.

РЕКЛАМА

У кращій ситуації порівняно з працюючими українські пенсіонери, адже за законодавством щороку в березні їм мають підвищувати пенсію. У 2025 році зростання цієї виплати може становити близько 10%, ті ж кому виповниться в 2025 році 70, 75 або 80 років, можуть розраховувати на автоматичне збільшення виплат на 300, 400 і 570 гривень відповідно.

Втім, сильно радіти подібному підвищенню можливо не доведеться, оскільки у 2025 році можуть серйозно зрости тарифи на комунальні послуги. Не виключено, що за 1 кубометр газу для населення доведеться платити 16−17 гривень, а за кіловат електроенергії — до 9−11 гривень .

РЕКЛАМА

Ще одними постраждалими можуть виявитися українські ФОП, адже за словами народного депутата України, члена комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, закон про держбюджет передбачає позбавлення права добровільності сплати ЄСВ, що залишає ФОП без страхового стажу при призначенні пенсії.

Якщо зараз ФОП може не сплачувати єдиний соціальний внесок у 1760 гривень на місяць, то з січня 2025-го це стане обов'язковим та може загрожувати штрафами за їх несплати. Втім, сам страховий стаж для отримання пенсії можна буде докупити потім, заплативши ЄСВ пізніше.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що у Верховній Раді заявили, що мінімальну зарплату навіть на нинішньому рівні в 8000 гривень платити не буде чим, якщо західні партнери не допоможуть із фінансуванням.

87

Читайте нас у Facebook