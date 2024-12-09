«Красиве життя» ДОТ на чолі з Жумаділовим: на що повинні звернути увагу правоохоронці і президент?

За минулий рік Державний оператор тилу під керівництвом Арсена Жумаділова витратив 75 мільярдів гривень. Оператор витрачає купу грошей на розкішні речі, власний піар та рекламу, при цьому реакція правоохоронців відсутня. На цьому наголосив політолог Андрій Миселюк.

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Ще на початку діяльності ДОТ почали з’являтися новини про розкішне оздоблення офісу. Політолог звертає увагу, що тенденція тяжіння чиновників до комфорту та багатства зберігається і зараз, а зарплати у відомстві сягають 2000 доларів.

Більш того, у системі «Прозорро» для своїх потреб ДОТ купує автомобілі, наприклад, Пежо серії 2008 і 3008, хоча на ринку повно марок і моделей значно простіше і дешевше.

«Чи це нормально, що військовий, який за визначенням ризикує здоров’ям та життям, забезпечується у рази гірше, ніж співробітники тилової контори, яка має його забезпечувати? Я вже не кажу про ці жалюгідні харчові добові набори вартістю трохи більше 100 гривень — як можна нагодувати військового на таку суму? Чи не хочуть люди з ДОТ самі пожити хоча б місяць на тих наборах?», — наголошує Міселюк.

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На його думку, платники податків не зобов’язані створювати тепличні умови для людей, які лише те й роблять, що оголошують тендери на постачання товарів.

«Цікаво, скільки мільйонів було спалено на все це і для чого? Кого директор ДОТ Арсен Жумаділов хоче вразити? Що б не казали про „реформи“, ДОТ робить так само, як і будь-яке державне відомство — у першу чергу, воно купляє дорогі меблі, килими, шафи з червоного дерева, пуфіки і, хто знає, картини. Взагалі в голові не вкладається, скільки грошей було викинуто на всі ці дорогі телевізори, комп’ютери, олівці і кавові машини для того, аби люди з ДОТу почували себе краще за всіх», — говорить політолог.

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Миселюк закликає звернути увагу на такі витрати: «Пане президенте, чи не настав час щось зробити з цим, чи туди ми витрачаємо гроші, яких нам не вистачає на більш важливі речі? Пане міністре внутрішніх справ, чи не бажаєте ви хоча б вивчити цю ситуацію? Там гарантовано буде щось дуже цікаво для вас».

Раніше у ЗМІ писали про спробу ДОТ Жумаділова взяти під контроль Агенцію оборонних закупівель за дорученням Умєрова, але цього вдалось уникнути завдяки впливу міжнародної спільноти та громадськості.

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