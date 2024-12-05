86 млн на порожньому місці: ДОТ Жумаділова знову оскандалився на їжі для армії

Після того, як Державний оператор тилу (ДОТ) безпідставно викинув постачальника харчів до Сил оборони, з’явився новий, але він отримав держзамовлення не публічно, а вартість його послуг буде більшою на 86 мільйонів гривень, ніж було раніше. Про це повідомив експерт Олексій Голобуцький.

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«У жовтні з подачі одного ЗМІ розлетілася „ганьба“ про те, що до військових на Донецькому напрямку потрапили банки з неякісною м’ясною тушонкою. Замість того, аби провести експертизу і розслідування, ДОТ, яким керує найчесніша і найнепідкупніша людина у світі, тупо викинув постачальника, яким було ТОВ „Трейд Граніт Інвест“. От просто так — побачив маніпулятивну статтю в інтернеті, і на тобі — розірвання контракту», - поділився історією скандалу експерт.

Голобуцький зазначає, що 18 листопада з ТОВ «Контракт Продрезерв 5» було укладено договір за ціною майже 120 гривень за комплект продуктів харчування. А компанія ТОВ «Трейд Граніт Інвест», яку ДОТ безпідставно викинув, постачала комплекти харчування у Донецьку область по 107,94 гривень. І все це при тому, що під час тендеру була пропозиція, яку ДОТ відхилив, і вона була на 86 мільйонів гривень нижча.

Експерт звертає увагу, що керівник ДОТу Арсен Жумаділов відверто бреше, коли говорить, що економить гроші.

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«А якщо він хоче сказати, що у цьому нічого кримінального нема, тоді чому від громадськості прихований каталог продуктів від цих нових переможців тендерів? Тобто ми маємо вірити ДОТу на слово, що продукти тепер будуть за такою само ціною чи навіть нижчою? Ну то покажіть. Інакше як пояснити втрату 86 мільйонів на порожньому місці — лише тому, що ДОТу не сподобався один постачальник? Тепер це так робиться?» — обурюється Голобуцький.

Також ДОТ поновив практику приховування цін на закупівлі з жовтня цього року. Тепер із системи «Проззоро» неможливо дізнатися, хто виграв тендер та на яких умовах.

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За даними журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, ДОТ попередньо провів кваліфікацію серед низки учасників ринку та обрав тих, хто задовольняв його вимогам стосовно спроможності виконати контракт. На цьому етапі це була відкрита частина процедури. Серед них був і «Контракт продрезерв 5». А далі, на етапі цінових торгів процедуру закрили.

«Жумаділов майже рік робив вигляд, що він щось там реформує, аби повернутися до старої корупційної практики. А всі ці НАБУ, САП, БЕБ, ВАКС та інші роблять вигляд, що все нормально, так і треба. Ось що значить сила піару», — підсумовує експерт.

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