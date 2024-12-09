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Українці сплачуватимуть штрафи за порушення правил дорожнього руху по-новому: що зміниться

19:39 9 грудня 2024
Штрафи за порушення правил дорожнього руху&nbsp;— Фото: Патрульна поліція

В Україні, де різко підвищують штрафи для водіїв, у найближчому майбутньому їх чекають суттєві зміни в процедурі сплати штрафів. Про це розповів перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький, інформують «Українські новини».

Так, триває відмова від терміналів. Це пов’язано з тим, що поліцейські постають перед труднощами при використанні терміналів для оплати штрафів. Білошицький зазначив, що наразі на два екіпажі припадає лише один термінал.

Він наголосив, що термінали вже морально застаріли, адже «з'явилися нові пристрої та системи».

Термінали буде замінено на більш сучасні системи.

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«Ми не плануємо збільшувати кількість терміналів, а одразу хочемо перейти на нову систему, яка буде зручнішою і для громадянина, і для поліцейського», — пояснив Білошицький.

За його словами, водієві даватимуть телефон з необхідними реквізитами для сплати штрафу. Це спростить процедуру сплати штрафів. Вона стане більш зручною порівняно з терміналами та матиме менше технічних обмежень.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно синоптики допомогли викрити черговий «розвод» патрульних на дорогах.

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