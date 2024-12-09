Експерт спростував інформацію про «Навігатор-Комплект» та «Укрнафту»: про що йдеться

Відомий політолог та експерт Михайло Шнайдер перевірив і спростував інформацію про взаємовідносини компанії «Навігатор-Комплект» із «Укрнафтою», розміщену на полтавському виданні «Bastion.tv».

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«Друзі. Інформація, опублікована виданням „Bastion.tv“ щодо взаємовідносин компанії „Навігатор-Комплект“ із „Укрнафтою“ та іншими підрядниками, після ретельної перевірки виявилася абсолютно Недостовірною. Зазначений матеріал є літературною вигадкою редакторів видання „Bastion.tv“, поширеною, ймовірно, в інтересах колишнього співробітника „Укргазвидобування“, який, ймовірно, таким чином намагається отримати підряди в „Укрнафті“. Рекомендуємо ставитися до публікації у „Bastion.tv“ критично та не сприймати її всерйоз», — написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook эксперт Михайло Шнайдер.

Раніше ПАТ «Укрнафта» офіційно повідомило про запуск чергової високодебітної свердловини на заході України. Дебіт цієї свердловини склав 54 тонни нафти на добу.

«Роботи з буріння виконував партнер, обраний через конкурс на Prozorro, — ТОВ „Навігатор-Комплект“. Це перша з трьох свердловин, які зводитиме цей підрядник», — йдеться у повідомленні поширеному виданням «Економічна правда».

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