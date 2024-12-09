Дрібні неприємності у Козерогів та обмеження для Овнів: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 10 грудня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на тиждень 9−15 грудня, розповіли, яким буде день 10 грудня для представників всіх знаків Зодіаку, інформує Ukr.Media.

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Козоріг

Козероги можуть зіткнутися із дрібними неприємностями, які не варто відкладати на потім. Також сьогодні варто не розпочинати нових справ.

Водолій

Водоліям підвищена контактність дозволить налагодити корисні відносини з людьми. День також може бути сповнений стресових ситуацій, тому треба запастися терпінням.

Риби

Рибам сьогодні не варто нічого кидати на половині шляху, бо це може зашкодити репутації. Переконливість Риб допоможе їм домовлятися з людьми у цей день.

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Овен

Овнам доведеться провести день в певних рамках та обмеженнях. Треба намагатися знайти раціональне зерно в цьому та продумувати всі дії.

Телець

Тельцям доведеться вирішувати безліч проблем. Для них головне оптимістично дивитися в майбутнє та використати час, щоб показати свої таланти.

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Близнюки

У Близнюків буде день підвищеної комунікації. Вони будуть спілкуватися скрізь, куди б не пішли. Сьогодні треба відкласти складні справи, на них зараз немає терпіння, енергії.

Рак

Ракам треба подумати над своєю фінансовою сферою. Необхідно вирішити, куди зникають гроші та спробувати впорядкувати бюджет, відмовившись від купівлі непотрібних речей.

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Лев

На Левів чекає плідна робота, якщо вони будуть працювати на самоті. Можливо, доведеться вийти із зону комфорту та робити речі, які робити не хочеться.

Діва

Дівам не варто бути активними у професійній сфері. Не варто брати участь у переговорах, бо вони будуть непродуктивними. Їм треба робити те, що у них добре виходить.

Терези

Терезам не варто втрачати можливість налагодити з потрібною людиною контакт. Також не варто засиджуватися вдома, а краще проводити час там, де є люди.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто зустрітися з рідними людьми. Також в цей день може надійти цікава пропозиція щодо роботи. Не треба відмовлятися від порад.

Стрілець

Стрільцям сьогодні доведеться дотримуватися певних правил. Їм захочеться більше розважатися, ніж займатися корисними речами. Треба протистояти цьому бажанню.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали чотири знаки зодіаку, на життя яких впливатиме ретроградний Юпітер. Цей період триватиме до 4 лютого 2025 року.

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