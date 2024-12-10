Як ситуація у Сирії може вплинути на перспективи миру в Україні, — ЗМІ

Російські літаки були швидко розгорнуті для нанесення авіаударів по повстанських групах на північному заході Сирії трохи більше тижня тому. Але коли повстанці увійшли до Дамаска, небо над Сирією було чистим, якби не приватний літак, на борту якого, як вважають, перебував президент Асад. кремль, схоже, не планував рятувати режим Башара Асада. Замість цього він потихеньку виводить свої війська з Сирії. Зараз російські військові блогери повідомляють, що російські військові літаки, які базуються на авіабазі Хмеймім, також виводяться. Ганна Нотт, старша наукова співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень, іронічно назвала це «прикрою невдачею», пише The Telegraph.

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«Останніми роками росія завжди звинувачувала у своїх промахах і конфузах Україну та її західних прихильників, — сказала вона. — Вона може спробувати зробити те ж саме з падінням Асада, але звична словесна еквілібристика не спрацює. путін не зможе відволікти увагу від того, що це поразка».

Різні аналітичні центри підрахували, що путін щодня витрачав 2 мільйони фунтів стерлінгів на утримання своїх військових у Сирії. Кілька сотень російських найманців і солдатів також загинули в Сирії, але війна в Україні зараз є пріоритетом путіна, і він, можливо, віддав наказ не віддавати жодної ракети чи військового літака для захисту Асада.

Марк Галеотті, почесний професор росієзнавства в Університетському коледжі Лондона, зазначив, що російська система зараз набагато більш негнучка, ніж до вторгнення посії в Україну в лютому 2022 року, і більш вразлива до важко передбачуваних подій на кшталт «чорного лебедя».

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«Те, що ми бачимо в Сирії, — це абсолютно точно помах крил чорного лебедя», — сказав він.

Але аналітики також попереджають, що шок від швидкого падіння режиму Асада може також вплинути на перспективи миру в Україні. Мовляв, путін був «шокований» падінням Асада і тепер буде менш схильний «демонструвати гнучкість» в Україні.

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«Війна в Україні певною мірою коштувала йому Сирії», — кажуть вони.

Раніше колишній муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов, який після початку російської агресії вступив у лави ЗСУ, розповів, як ситуація в Україні зробила можливою повалення режима Башара Асада у Сирії.

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