Тепер загине вдвічі більше: у рф похвалилися відправленням на фронт техніки, яка небезпечна радше для десанту

Через величезні втрати в техніці окупанти дедалі частіше використовують різні зразки саморобної техніки. Але навіть коли російський ВПК виробляє нову техніку, вона часто має більш ніж сумнівну бойову цінність.

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Так, виробник російської військової техніки «Ростех» відзвітував про постачання до російських військ чергової партії БТР-МДМ, які отримали за незграбну форму назву «Мушля». Виробник заявив, що машини оснащені комплектами додаткового захисту, засобами зниження помітності та захисту верхньої півсфери. У самому БТР можуть поміститися 13 осіб десанту, а також боєприпаси, запасні частини, ПММ, та він може використовуватися в різних кліматичних умовах.

Проте, говорячи про плюси своєї «Мушлі», окупанти сильно лукавлять, адже 13 осіб десанту та 2 члени екіпажу розміщуються в БТР вагою лише 13 тонн. Для порівняння: у 19-тонній БМП-3 розміщуються 7 десантників та троє членів екіпажу. Іншими словами, БТР-МДМ є вкрай тісною коробкою. Але всі зручності екіпажу були принесені в жертву можливості десантувати БТР з повітря, для чого він і був зроблений таким невеликим, що, вітм, виявилося марним.

Навіть при 13 десантниках та незручній поїздці в «Мушлі» висадку з неї під час бою зроблено ще більш невдало: через одні дверцята і 3 люки в даху бронетранспортера. Останній спосіб виходу для такої кількості людей — процес важкий і довгий, а під вогнем противника ще й смертельно небезпечний.

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Та й просто перебування в БТР-МДМ небезпечне, адже броня зроблена з алюмінієвих сплавів, знов-таки для легкості бронетранспортера та можливості його скидання з повітря. В результаті «Мушля» витримає в кращому разі патрони калібру 7,62 мм і невеликі уламки, а пряме влучення чогось серйознішого перетворить її на братську могилу на 15 осіб.

Слабкість броні не компенсується потужним озброєнням, представленим двома кулеметами калібру 7,62 мм, що серйозно обмежує можливості БТР із прикриття десантників у бою.

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Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», росіяни щосили нарощують виробництво бронетехніки. Правда, замість випуску нової дедалі частіше вдаються до покращення вже існуючої.

Фото з сайту mil.in.ua

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