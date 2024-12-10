Примадонна не прогадала з п’ятим чоловіком: Максим Галкін придумав, як отримувати від росіян ще більше грошей

Після від'їзду з росії російський шоумен Максим Галкін більше не отримує грошей від держави-агресора, тому змушений постійно думати про необхідність заробляти кошти для сім'ї та своїх родичів. Тому досить артиста досить часто не буває вдома, так як він гастролює різними континентами.

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А оскільки новорічні свята — чудова пора для виступів на корпоративах та інших заходах, то Максим Олександрович вирішив, що не буде відмовлятись від виступів, але значно підніме ціну за концерти, які не приносять йому морального задоволення.

«Максим Галкін підняв гонорар за новорічний корпоратив без політичних жартів майже вдвічі — з 80 до 150 тисяч євро», — повідоляє російський Telegram-канал.

Особливо журналістів обурює те, що нові ціни поширюються лише на виступи перед росіянами. В той же час за такі гроші гуморист обіцяє, що у його виступі не буде жартів про путіна та інших одіозних персонажів.

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Також повідомляється про райдер Галкіна: за виступ крім грошової винагороди він вимагає від організаторів пляшку 18-річного віскі, фрукти, нарізки сирів та м'яса, і все це в номері п'ятизіркового готелю. Про охорону доведеться домовлятися окремо з директором гумориста.

Звичайно, не зовсім зрозуміло, що обурює росіян: адже для кожної нормальної людини очевидно, що спілкування з прокремлівською публікою — малоприємний захід, і навіть грошової винагороди та однієї пляшки коньяку для «лікування» може бути замало.

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Нагадаємо, що раніше «стригти собак і росіян» почав ще один дуже відомий артист — Валерій Леонтьєв.

Фото Instagram

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