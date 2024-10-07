Зрадили найкращу бригаду: захисники Вугледара не отримали наказу на відхід з оточеного міста



Ветеран війни, військовий експерт Михайло Бак пише про те, что 72-у бригаду ЗСУ, яка протягом 2,5 років захищала Вугледар, військове керівництво країни кинуло напризволяще. Вугледар був оточений майже з усіх боків, росіяни зайшли у місто. Бійці 72-ї бригади контролювали невелику частину Вугледара. Й перспектив його утримати не було жодних, але й наказу про відхід, щоб зберегти військових, теж не було

«Ми зрадили нашу найкращу бригаду. 72-а, яка боронила Вугледар, так і не отримала наказу на відхід.

Військова стратегія дійсно допускає втрату певних підрозділів для отримання тактичної переваги. Але це не можуть бути найкращі сили, і наслідком таких втрат має бути якийсь успіх на іншому напрямі.

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Нічого подібного після Вугледару не відбулось. Просто ніхто з командування не хотів дати наказ на відхід, бо це не популярно, ніхто не хоче відповідати за поразку. Генштаб спокійно спостерігав, як гине найкращий підрозділ.

Цього не можна було робити. Армія не велика структура, а кадрова армія ще менша. Після того як топова бригада не отримує очевидного наказу, довіра до керівництва буде мінімальною. І це може призвести до втрати управління та краху фронту.

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Чого не дати наказ на відхід? Для мене це дуже дивно, адже Сирський і багато інших вищих командирів є вихідцями саме з 72-ї. Вони де-факто покинули не просто якихось військових, вони покинули своїх близьких друзів. Це дуже схоже на зраду, вчинок, після якого офіцери «стріляються».

Не думаю, що хтось з Генштабу застрелиться. На відміну від командира ТРошного батальйону, який не зміг жити з соромом, адже його підлеглі відмовились займати позиції у Вугледарі.

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Тому тримати подальшу оборону буде все та ж 72-а. Всі, хто бажає допомогти захисникам, можуть це зробити за посиланням https://send.monobank.ua/jar/6vGcok8MgY.

І поки ми всією державою збираємо на дрони, РЕБи і тому подібні речі, я б радив вищому командуванню пошукати відповіді на питання.

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Скільки ще комбатів має застрелитись і скільки ще міст ми маємо втратити? Перед тим, щоб зрозуміти, що війна це не піар-акція.

Якщо розуміння серйозності ситуації не прийде до нас найближчим часом, доведеться підписувати капітуляцію", — написав Бак у Facebook.

Боєць ЗСУ Ігор Луценко, який раніше воював у лавах 72-ї бригади, розповів, з якими втратами «Чорні запорожці» відходили з Вугледару.

Днями президент Зеленський прокоментував вихід української армії з Вугледару. Він назвав це правильним кроком, направленим на збереження життя українських військових.

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