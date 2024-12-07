Аналітики з американської корпорації Fitch Ratings Inc., яка спеціалізується на наданні світовим кредитним ринкам незалежних та орієнтованих на перспективу оцінок кредитоспроможності, аналітичних досліджень та даних, надали свій прогноз і щодо війни в Україні. Прогноз був зроблений з урахуванням активізації заяв про можливі переговори та їх умови після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа та його позиції.

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Так, у Fitch очікують, що війна триватиме й 2025 року «в рамках її поточних широких параметрів». Експерти зазначають, що російські окупанти з кінця 2023 року захопили певні українські території, проте, на їхню думку, допомога партнерів «має дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам».

«Заявлена політична мета нової адміністрації США про припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін. Параметри переговорного припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, які залишаться під контролем росії, залишаються невизначеними», — стверджують у Fitch Ratings Inc.

Раніше політолог Університету Бундесверу в Мюнхені Карло Масала заявляв, що не став би розраховувати на швидке припинення війни в Україні шляхом переговорів з росією. За його словами, путін хоче не лише збереження за собою українських територій та заміни керівництва України на лояльній Росії, а й виведення західних військ НАТО зі Східної Європи. А наступ на сході України дає йому впевненіші позиції на можливих переговорах.

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Також про «хотєлки» росії говорив і очільник МЗС рф сергій лаврів в інтерв'ю одіозному американському журналісту Такеру Карлсону, згадуючи про російські територіальні претензії, відмову України від НАТО, а також обмежень для російської мови та російської церкви.

Фото зі сторінки командування Сухопутними силами ЗСУ

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