Чорна водолазка, з якою чудово поєднується практично будь-яка річ гардеробу, не потребує популяризації. Вона — найуніверсальніша річ осінньо-зимового гардеробу. І хоча для багатьох чорні водолазки, практично однакові, вони дуже різні.

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Вибираючи водолазку, насамперед зверніть увагу на її склад. У натуральній будете почуватися комфортно, вона приємніша для тіла. Синтетична в деяких випадках може виглядати краще за рахунок еластичності тканини. Фасони водолазок також відрізняються. Є вільні, є облягаючі. Комір може бути більш чи менш високим. Фасон рукавів теж відрізняється — є з манжетами, є й без них.

І, нарешті, про колір. Чорний буває різним: ближче до темно-сірого чи темно-синього.

Висновок один: водолазку обов'язково потрібно міряти. Бажано з тими речами, із якими збираєтеся її носити.

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А носити її можна з чим завгодно: з яскравою однотонною і картатою спідницею, джинсами, офісним костюмом, сарафаном… З чорною водолазкою гарно поєднуються прикраси та такий стильний аксесуар, як мітенки.

У справжніх шанувальників чорної водолазки їх у шафі зазвичай кілька. І серед них, безперечно, є улюблена.

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