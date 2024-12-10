Триразова олімпійська чемпіонка кинула спорт через біду в сім'ї та народила сина (фото)

Триразова олімпійська чемпіонка та 9-разова чемпіонка світу, легендарна голландська ковзанярка Ірен Схоутен народила сина Дірка, повідомляє telegraaf.nl. Раніше чемпіонка Олімпійських ігор народила доньку в надувному басейні у вітальні.

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Батько дитини — бізнесмен Дірк'ян Мак, з яким Ірен почала зустрічатися у 2017 році, а два роки тому вийшла за нього заміж.

«Справжнє золото», — підписала 32-річна спортсменка знімки з малюком у Instagram.

За інформацією видання, перші тижні вагітності Схоутен були важкими. Вона страждала від сильної ранкової нудоти, через яку навіть змушена була лягти в лікарню.

Зазначимо, що у лютому цього року Ірен Схоутен несподівано оголосила про завершення яскравої кар'єри. Як з'ясувалося, справа не лише в бажанні народити дитину. В 2016 році мати спортсменки перенесла інсульт і з тих пір потребує особливого догляду.

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«Я спіймала себе на думці, що нова олімпійська медаль не зробить мене щасливішою. Більше часу з близькими, так. Моя мати почувається не дуже добре, і я хочу бути поруч з нею, поки вона ще тут», — заявила Ірен Хоутен.

Додамо, що Ірен Схоутен, крім трьох золотих медалей олімпійських ігор та дев'яти нагород найвищої проби світових першостей, також здобула дві олімпійські «бронзи», а ще два «срібла» та п'ять «бронз» чемпіонатів світу. Крім того, уславлена голландка — п'ятиразова чемпіонка та триразова віцечемпіонка першостей Європи. На тріумфальних для неї зимових Іграх-2022 у Пекіні Ірен була прапороносцем збірної Нідерландів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська віцечемпіонка Олімпійських ігор вперше стане мамою.

Фото Instagram

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