Олімпійська чемпіонка народила доньку в надувному басейні у вітальні (фото

Знаменита американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка Джулія Манкузо народила третю дитину в 40 років, повідомляє blick.ch. Раніше дворазова чемпіонка Вімблдону, яку ледь не вбили, народила первістка.

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У титулованої спортсменки та її чоловіка Ділана Фіша з'явилася на світ дочка Райз. Причому народжувала Джулія вдома, в надувному басейні у вітальні. «Райз народилася у воді у нас вдома, лише в присутності батьків», — розкрила в соцмережі подробиці пологів американка.

За словами гірськолижниці, яка одружена з серфером Фішем з 30 грудня 2016 року, її сини — 4-річний Сонні та 2-річний Броуді — у захваті від своєї молодшої сестри.

«Хлопчикам подобається бути старшими братами», — написала Манкузо в соціальних мережах, поділившись серією милих знімків.

Зазначимо, що у колекції Джулії Манкузо, окрім «золота» Олімпійських ігор-2006 у Турині, також є два «срібла» Ванкувера-2010 і «бронза» Сочі-2014. Американка також п'ять разів підіймалася на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу (два «срібла» та три «бронзи»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотириразова олімпійська чемпіонка таємно народила у 41 рік.

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