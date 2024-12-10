Завжди хотіла бути королевою: чому Камілла була відсутня на коляді Кейт Міддлтон

Через кілька днів після того, як з'явилася інформація про те, що у Кейт Міддлтон «напружені стосунки» з королевою Каміллою, король і королева не були присутні на колядках принцеси Уельської, які відбулися у День святого Миколая. Принц Вільям і троє його дітей, принц Джордж, принцеса Шарлотта, і принц Луї, відвідали програму, але короля Чарльза і королеви Камілли там не було, пише Live Mint.

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6 грудня Кейт Міддлтон — вже четвертий рік поспіль — провела свою колядку «Разом на Різдво». Вона з’явилася на публічному заході після кількох днів розмов та чуток щодо того, чи буде вона вести колядку чи ні. Програма проходила у Вестмінстерському абатстві.

«Цьогорічне служіння дає можливість поміркувати про важливість любові та співчуття, а також про те, наскільки ми потрібні одне одному, особливо в найважчі часи нашого життя. Це надішле світло людям з усієї Великої Британії, які виявляють любов, доброту та співпереживання іншим у своїх громадах», — йдеться у заяві Кенсінгтонського палацу.

Король Чарльз і королева Камілла не відвідали програму. Цікаво, що жодної офіційної заяви щодо їх відсутності не було опубліковано. Один із королівських експертів розповів People, що король Чарльз не був присутній на церемонії, тому що не хотів вкрасти увагу Кейт Міддлтон, відвідавши програму.

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Інший експерт натякнув, що відсутність королеви Камілли на різдвяній програмі можна пояснити станом її здоров'я. Королева одужує від пневмонії.

Однак інше джерело сказало, що відсутність королеви Камілли в різдвяній програмі Кейт могла бути результатом її незахищеності, оскільки їй потрібно буде передати свої королівські обов’язки принцесі Уельській у найближчі роки.

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«Вона любить свої обов’язки. Усе своє життя вона завжди хотіла бути королевою, тому не хоче відпускати це так швидко», — розповіло джерело, повідомляє Cosmopolitan з посиланням на US Weekly.

Раніше повідомлялося, що король Чарльз III відвідав світову прем’єру «Гладіатора 2».

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