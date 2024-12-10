Не тільки відміна індексації: яких змін чекати українцям від пенсійної реформи

Міністерство соціальної політики рішуче налаштовано на проведення пенсійної реформи. Вона повинна торкнутись не тільки щорічної індексації пенсій, але й підходу до визначення стажу.

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Про це йдеться у статті OBOZ.UA.

Наприклад, зараз для того, щоб дізнатись свій пенсійний вік, треба порахувати свій стаж та порівняти з вимогами для виходу на пенсію.

Наприклад, якщо цього року вам виповнюється 60, то треба мати щонайменше 31 рік стажу, якщо ви встигли заробити від 21 до 30 років стажу включно, то доведеться працювати до 63. Якщо ж маєте менш як 21 рік стажу, то пенсію можна буде отримати тільки в 65 років.

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Щоправда, закон дозволяє докупляти стаж (вартість кожного місяця — 44% мінімальної зарплати). Станом на зараз це 3520 грн за кожен місяць стажу. Наприклад, якщо у людини є 30 років стажу, то за один рік доведеться доплатити 42,2 тис. грн.

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Свій стаж (щоправда, тільки після 2004 року) можна подивитись на порталі ПФУ. Тут можна пройти верифікацію через «Дію» або свій банк та в особистому кабінеті перевірити і орієнтовну дату виходу на пенсію, і орієнтовний розмір пенсії, і свій стаж. Якщо є стаж до 2004 року, його треба рахувати, наприклад, за даними з трудової книжки.



Важливе доповнення: пенсійний вік в Україні підвищувати не будуть. У всякому випадку поки що таких планів немає, говориться в статті.

Також про відсутність норм щодо підвищення пенсійного віку неодноразово заявляла і міністерка соцполітики Оксана Жолнович та її перша заступниця Дарина Марчак.

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