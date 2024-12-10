Роботи стає менше, приріст спостерігається тільки в одній сфері

У той час як у жовтні на українському ринку праці зросла середня зарплата, за підсумками листопада ситуація виглядає не так райдужно. Зокрема, на порталі пошуку роботи Work.ua за підсумками останнього осіннього місяця було зафіксовано 109 467 вакансій пошуку роботи, що на 7% менше, ніж у жовтні.

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Такі дані наводять аналітики Work.ua і додають, що така тенденція є сезонною і спостерігалася, наприклад, і в листопаді 2021 року до війни. При цьому сама планка понад 100 тисяч вакансій тримається вже 9-й місяць поспіль.

Найпомітніше кількість вакансій зменшилася в Одеській області — на 10%, що спричинено особливо масштабними проблемами з електроенергією, які сталися через масовані атаки. Що ж до категорій роботи, то пропозиції впали по 9 з топ-10 вакансій на ринку праці, як і раніше, найбільше потрібні «Робітничі спеціальності, виробництво» — 19 554 вакансії (на 7% менше, ніж у жовтні).

Єдиною категорією, де пропозицій побільшало, стала «Охорона, безпека». Це позначилося і на постах, які стали більш затребуваними в листопаді: поліцейський, оператор дрона, командир відділення, номер обслуговуючого взводу, зв'язківець, мінометник. Також різко зросла (з 990 до 2920) кількість вакансій, де компанії готові віддавати перевагу ветеранам.

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Також у листопаді лише злегка змінився розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, він зріс на 250 гривень до 22 750 гривень. Серед областей-лідерів за кількістю вакансій зросли зарплати тільки в Дніпропетровській (22 000 грн., +1 000 грн.) та Одеській (21 500 грн., +500 грн.) областях.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

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«Охорона, безпека» — 70 000 грн, +17%;

«Нерухомість» — 44 000 грн, +10%;

«Продаж, закупівля» — 30 000 грн, +9%.

На 2% зменшився пропонований дохід у категорії «Юриспруденція» — до 20 000 грн.

На найвищі зарплати можуть розраховувати військовослужбовці, IT-фахівці, керівники відділів. Серед лінійних посад найвищі доходи ринок праці пропонує таким фахівцям: брокер (60 000 грн), медіабайєр (58 250 грн), ендодонтист (55 000 грн), водій-міжнародник (50 000 грн), рихтувальник (45 000 грн), ріелтор, стоматолог (45 000 грн), трейдер (43 000 грн), моторист (42 500 грн), медіапродюсер (41 250 грн), автоелектрик, арматурник, бурильник, кераміст (40 000 грн).

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