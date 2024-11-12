В Україні зросла середня зарплата: що ще відбувається на ринку праці

На ринку праці в Україні у вересні було встановлено рекорд за кількістю вакансій від початку агресії рф. У жовтні порівняно з вересневим показником роботи трохи поменшало — лише на 130 вакансій, або 117 533 пропозиції роботи. Але помітно, на 1000 гривень, зросла середня заробітна плата.

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Про це повідомляє пресслужба сервісу пошуку роботи Work.ua. За її даними, зараз на ринку спостерігається пік ділової активності, зростає кількість пропозицій навіть у прифронтових областях — Сумській та Чернігівській на 3% та Харківській на 1%.

Лідерами за кількістю пропозицій роботи залишаються Київська, Дніпропетровська, Львівська, Одеська, Харківська. Зміною на ринку стало переважання вакансій із робітничими професіями (20 992) над сферою послуг (20 343) — у вересні все було навпаки. Десятка найпопулярніших професій залишається стабільною: вантажник, водій, касир, комірник, кухар, менеджер з продажу, бармен/бариста, продавець-консультант, різнороб, бухгалтер.

Загалом найбільше шансів знайти себе у компаніях, які представляють такі сфери, як:

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роздрібна торгівля — 17 521 пропозиція роботи;

гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт — 10 171;

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готельно-ресторанний бізнес — 9 868;

сили оборони — 6 983;

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медицина, охорона здоров'я, аптеки — 6 503.

Також за підсумками жовтня помітно зріс розмір середньої зарплати, яку пропонують на ринку праці претендентам, — на 5%, до 22 500 грн. Цю тенденцію спостерігаємо у всіх областях-лідерах:

Київська — 25 000 грн (+ 1 050 грн, якщо порівняти з вереснем);

Львівська — 22 500 грн (+ 1 500 грн);

Дніпропетровська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Одеська — 21 000 грн (+ 1 000 грн);

Харківська — 20 000 грн (+ 1 000 грн).

Багато в чому зростання середньої зарплати відбулося через приріст на 33% (з 45 000 до 60 000 гривень) зарплати у категорії «Охорона, безпека».

Почали більше платити і в:

сільському господарстві, агробізнесі — 24 000 грн, +7% до вересня;

будівництві, архітектурі — 27 500 грн, +6%;

культурі, музиці, шоубізнесі — 21500 грн, +6%;

логістиці, складах, ЗЕД — 21 000 грн, +5%;

медицині, фармацевтиці — 22 500 грн, +5%;

робочих спеціальностях, виробництві — 22 500 грн, +5%;

фінансах, банківській сфері — 20 000 грн, +4%;

адміністрації, керівництві середньої ланки — 24 000 грн, +4%.

Також у Work.ua відзначили зростання пропозицій від Сил оборони України до майже 7 тисяч вакансій.

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