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Закуска на святковий стіл «Око змії»: задобрюємо «покровительку» 2025 року

18:36 10 грудня 2024
Закуска «Око змії» прикрасить новорічний стіл, фото скріншот відео

Як відомо, символом 2025 року стане Зелена Дерев’яна Змія. Щоб залучити багатство та добробут у новому році, показати Змії, що ми її чекаємо і готові задобрити, потрібно приготувати якусь яскраву страву, пов'язану із символом року, на який чекаємо.

Тобто на новорічному столі має бути страва, яка б нагадувала про Дерев'яну Змію. Найкраще для цього підійдуть закуски, які подають перед основними стравами. До них доречним буде й невелика кількість спиртного.

Існує безліч рецептів закусок. А ось таку, що нагадує змію, запропонувала невідома блогерка на своєму каналі. Закуска називається «Око змії».

Інгредієнти:
Сир плавлений — 1 шт.
Яйце куряче — 4 шт.
Часник — 2 зуб.
Оливки — 5 шт.
Цибуля зелена — 2−3 гілочки
Майонез — за смаком
Сіль — за смаком
Зелень — салат, шпинат, айсберг на розсуд для прикраси.

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Приготування:

Варені яйця розрізати на 2 частини, акуратно відокремити білки від жовтків.

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Сир плавлений потерти на дрібній тертці.

Тертий часник, терті жовтки, тертий сир змішати з майонезом й викласти у білки.

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Пір'я зеленої цибулі промити, обсушити і нарізати вздовж тонкі смужки. Викласти за контуром білка.

З оливки зробити око та прикрасити закуску зеленню.

Замість плавленого сиру, можна брати твердий сир. Також замість зеленої цибулі можна брати свіжий огірок, з якого зрізати акуратно тонкі смужки шкірки й викласти за контуром білка.

Варто також згадати про новорічну намазку з вершкового масла та редиски. А поки що до свята є час, на кожний день можна приготувати на сніданок або вечерю гарячі бутерброди із «секретним» інгредієнтом.

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