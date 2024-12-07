Новорічна намазка-сюрприз: ваші гості нізащо не вгадають усі інгредієнти
Новий рік — свято, яке дарує позитивні емоції. А чи знаєте ви, що не лише подарунки можуть бути із сюрпризом, а й страви на святковому столі?
Приготуйте намазку за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової та попросіть гостей за столом здогадатися, який її склад. Швидше за все, навіть гурмани ні за що не вгадають! А тому, кому це таки вдасться, пообіцяйте якийсь приз — наприклад, подаруйте дуже гарну ялинкову іграшку чи плитку шоколаду. Ця намазка має смак сала з часником, хоча сала в ній немає. Цікаво, чи не так?
Намазка зі смаком сала з часником
- 100 г вершкового масла (кімнатної температури)
- 1 зубчик часнику
- Перець
- Сіль
- Декілька редисок
Редиску промиваємо і натираємо на дрібній тертці.
Віджимаємо сік, для намазування нам рідина не потрібна. З'єднайте натерту редиску з вершковим маслом і дрібно натертим часником, поперчіть і посоліть.
Намазка готова! Охолодіть її та використовуйте для приготування смачних та незвичайних бутербродів. Як декор додайте свіжу зелень.
Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати ялинки із шоколадного бісквіту — на новорічному столі вони будуть нарозхват.
А до Різдва спечіть неймовірно смачний штолен, який вийде у кожної господині.
Фото з альбому Ольги Сметанської48
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