Новорічна намазка-сюрприз: ваші гості нізащо не вгадають усі інгредієнти

Новий рік — свято, яке дарує позитивні емоції. А чи знаєте ви, що не лише подарунки можуть бути із сюрпризом, а й страви на святковому столі?

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Приготуйте намазку за рецептом кулінарки з Кривого Рогу Елли Іванової та попросіть гостей за столом здогадатися, який її склад. Швидше за все, навіть гурмани ні за що не вгадають! А тому, кому це таки вдасться, пообіцяйте якийсь приз — наприклад, подаруйте дуже гарну ялинкову іграшку чи плитку шоколаду. Ця намазка має смак сала з часником, хоча сала в ній немає. Цікаво, чи не так?

Намазка зі смаком сала з часником 100 г вершкового масла (кімнатної температури)

1 зубчик часнику

Перець

Сіль

Декілька редисок

Редиску промиваємо і натираємо на дрібній тертці.

Віджимаємо сік, для намазування нам рідина не потрібна. З'єднайте натерту редиску з вершковим маслом і дрібно натертим часником, поперчіть і посоліть.

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Намазка готова! Охолодіть її та використовуйте для приготування смачних та незвичайних бутербродів. Як декор додайте свіжу зелень.

Раніше Елла Іванова розповіла, як приготувати ялинки із шоколадного бісквіту — на новорічному столі вони будуть нарозхват.

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А до Різдва спечіть неймовірно смачний штолен, який вийде у кожної господині.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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