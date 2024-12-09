Повернення Легенди: нові рецепти смачного сніданку від Людмили Борщ

Улюблена багатьма господарками фудблогерка Людмила Борщ лише кілька місяців тому відновила зйомки кулінарних відео для свого YouTube-каналу. Повернення вдалося — фоловери не змогли стримати емоцій.

ВІДЕО ДНЯ

«Ура! Знову з нами Людмила Борщ! Прекрасні рецепти та чудові коментарі», «Людмило, дякую, що ви з нами знову… так приємно чути Вас і дивитися Ваші рецепти», «Ура!!! Ви повернулися, Ви знову з нами» , — ось лише деякі з коментарів під її новими відео.

До речі, деякі із запропонованих роликів покликані допомогти дамам з приготуванням сніданку, коли мало часу, а заряд калорій хочеться отримати на весь день.

Людмила запропонувала порадувати родину гарячими бутербродами із «секретним» інгредієнтом, а саме — із солоними огірками.

РЕКЛАМА

Для приготування начинки варені яйця нарізаємо кубиками, сир натираємо на великій тертці, 2−3 зубчики часнику пропускаємо через прес і додаємо родзинку цієї страви — огірки. Їх потрібно натерти на тертці, віджавши зайвий розсіл.

Тепер з'єднуємо начинку разом і додаємо чорний мелений перець, 1−2 ложки майонезу та добре перемішуємо.

РЕКЛАМА

Далі беремо батон, на кожен шматочк викладаємо начинку (не дуже товстим шаром) і повторюємо це з рештою шматочків.

Вкладаємо на деко і ставимо в заздалегідь розігріту духовку, готуємо 10 хвилин при 180 ° С і подаємо до столу!

РЕКЛАМА

До речі, за 10 хвилин можна встигнути дуже яскравий і практично святковий салат з пекінської капусти.

Для нього знадобляться:

капуста — 1 головка;

варені яйця — 5 шт;

кукурудза — 1 банк;

ананаси консервовані — 1 банка (500−600 мл);

крабові палички — 150 г;

зелень, сіль, перець, майонез.

Приготування

Капусту наріжте великими шматочками, викладіть в салатник. Додайте туди ж кукурудзу, порізаний кубиками ананас (його можна замінити яблуком), шматочки крабових паличок, подрібнені яйця. На завершення салат потрібно посолити, поперчити та додати улюблений соус (наприклад, майонез) за смаком.

Салат готовий!

Також на сніданок можна приготувати сирні та яблучні млинці за сезонним рецептом від Тетяни Литвинової .

67

Читайте нас у Facebook