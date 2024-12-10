ДОТ Жумаділова на третину переплатив за набори посиленого харчування для ЗСУ — «Наші Гроші»

Державний оператор тилу 15−21 листопада уклав контракти на постачання 333 340 добових польових наборів продуктів № 15 категорії «посилений» (ДПНП-П) на суму 140,92 млн грн. Як з'ясували «Наші Гроші», аналогічні набори раніше закуповували ГУР та Нацгвардія, але за цінами, на 33% нижчими.

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«Закупівлю саме таких пайків ДОТ провів вперше. Централізовано в Україні їх практично не закуповували. Принаймні в березні 2024 року заступник міністра оборони Віталій Половенко говорив, що востаннє закупівля пайка 15-ї норми відбулася наприкінці 2022 року. Але тоді вся партія була вилучена через невідповідність лабораторним вимогам», — розповіли «Наші Гроші».

Наразі у ЗСУ розповсюджені дві норми пайків — 10 та 15. Норма 10 складається переважно з консервів, цукру, чаю, печива тощо.

Норма ж 15 є добовим набором триразового харчування, який замість металевих консервів містить повноцінні сніданок, обід і вечерю, запаковані в реторт-пакети.

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А різновид норми 15 категорії «посилений» (ДПНП-П) має також містити безполуменевий нагрівач їжі, що вкрай важливо в польових умовах.

Саме такі пайки раніше, як з'ясували «Наші Гроші», неодноразово закуповували ГУР та НГУ.

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«У період з 2022-го по 2024 рік знайшли сім закупівель добових наборів продуктів по нормі 15, чотири з них — посилені. У всіх угодах ціна пайка була дешевша, ніж в ДОТ».

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Якщо порівняти ціни НГУ та ГУР, які подані з ПДВ, та ДОТ Жумаділова (без ПДВ), різниця по деяких позиціях сягає 33%.

При цьому учасники торгів скаржилися на нереалістичні терміни поставок, які висунув ДОТ Жумаділова, але дату виконання замовлення в укладених умовах із переможцями наразі залишили без змін. Перші набори мають поставити вже до 25 грудня 2024 року в Одеську, Харківську, Дніпровську, Львівську та Вінницьку області.

Нагадаємо, нещодавно політексперт Андрій Миселюк звернувся до Президента і міністра внутрішніх справ із закликом розслідувати захмарні витрати ДОТ Жумаділова на облаштування власного комфорту і піар.

Раніше повідомлялося, що за минулий рік Державний оператор тилу під керівництвом Арсена Жумаділова витратив 75 мільярдів гривень. Оператор витрачає купу грошей на розкішні речі, власний піар та рекламу, при цьому реакція правоохоронців відсутня.

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