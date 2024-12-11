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Це одразу зупинило б війну: посол Франції про безпеку для України та Європи

17:21 12 грудня 2024
Посол Франції Гаель Весьєр

Вступ України до НАТО припинив би війну та посилив безпеку Європи. Але це рішення має бути спільним для всіх країн — членів Альянсу, вважає посол Франції Гаель Весьєр, пише unn.ua.

«Франція підтримує рух України до НАТО, але правда в тому, що це має бути спільне рішення країн — членів НАТО. Може бути ситуація, коли вступ до НАТО у короткій перспективі не відбудеться. Україна була б в більшій безпеці з НАТО. І війна б закінчилася, й безпека Європи була б сильнішою».

На думку Весьєра, Україні необхідно мислити ширше, що означають гарантії безпеки у тому світі, в якому ми живемо.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Німеччині заявили, що США ніколи не приймуть Україну до НАТО.

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