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Події

До 5 тисяч доларів з одного поїзда: з чим пов'язані обшуки в «Укрзалізниці»?

15:45 11 грудня 2024
потяги «Укрзалізниці» на станції

Візит співробітників Національної поліції з обшуками до офісів та будинків деяких співробітників «Укрзалізниці» може бути пов'язаний з продажем місць провідників найпопулярніших залізничних маршрутів. У схему нібито входило керівництво профспілки «Укрзалізниці» та структурного підрозділу, відомого як «Резерв провідників».

Про це повідомив відомий журналіст-розслідувач Євген Плінський. За його даними, схема полягала у продажу місць провідників на найпопулярнішы пасажирські маршрути до Євросоюзу з подальшим зароблянням на цьому грошей.

Як стверджує журналіст, прибуток від продажу місць провідників з одного поїзда становив 3−5 тисяч доларів. Згодом провідники, які купили ці місця, «відбивали інвестиції» перевезенням людей без квитків, перевезенням контрабанди та передач пасажирів. З цих доходів частина грошей передавалася «касирові», яким виступав начальник поїзда.

У Національній поліції не уточнили, з чим пов'язані обшуки, але наголосили, що дії фігурантів кримінального провадження призвели до значної шкоди та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажу. Тобто причина обшуків — деякі махінації у сфері пасажирських перевезень.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що експерти дедалі частіше критикують державні монополії, серед яких і «Укрзалізниця», що веде лише до зростання тарифів.

Фото: «Укрзалізниця»

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