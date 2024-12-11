У співробітників Укрзалізниці масові обшуки: що відбувається
Поліцейські, які раніше приходили з обшуками до посадовоих осіб, які збагатилися на ухилянтах, завітали й до посадовців «Укрзалізниці» — тривають слідчі дії у справі щодо зловживань в царині міжнародних пасажирських перевезень.
В Нацполіції зазначили, що дії фігурантів кримінального провадження призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.
За сприяння Департаменту корпоративної безпеки «Укрзалізниці» ранком 11 грудня проводяться обшуки як у помешканнях фігурантів, так і в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Також правоохоронці проводитимуть слідчі дії у потягах міжнародного сполучення під час їхнього відправлення та прибуття.
«Укрзалізниця» попередила пасажирів про можливі незручності — обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху.
«За узгодженим „Укрзалізницею“ та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка „паразитувала“ на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що нещодавно в УЗ повідомили про запуск нових потягів до Варшави, Будапешта та Братислави.
Фото поліції та УЗ
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