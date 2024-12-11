Критично важливо для країни під час війни: експерт про добудову блоків Хмельницької АЕС

Під час війни та постійних намагань росії вразити енергетичні об'єкти України добудова двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції є виправданим рішенням. Таку думку озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, коментуючи питання, яке наразі винесене на розгляд Верховної Ради, пише «РБК-Україна».

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Експерт зауважив, що, попри постійні удари російських військ по енергетичній інфраструктурі, атомна генерація залишається відносно захищеною. За його словами, росія уникає атак на атомні електростанції через небажані наслідки на міжнародній арені, натомість концентруючись на теплових і гідроелектростанціях.

«Атомна генерація, ймовірно, не стане ціллю для ударів, і тому саме їй варто приділити увагу. Це дозволить Україні виробляти більше електроенергії, яка є критично важливою для функціонування країни під час війни», — сказав Ус.

Експерт також наголосив, що витрати на добудову атомних блоків є цілком виправданими, оскільки вони сприятимуть посиленню енергетичної безпеки країни та забезпечать стабільне виробництво електроенергії, попри можливі удари росії по інфраструктурі розподілу.

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«Навіть під час війни ці інвестиції мають стратегічне значення для України. Паралельно необхідно вести роботу з міжнародними партнерами, аби рф усвідомлювала наслідки можливих ударів по атомній генерації», — додав експерт.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада розглядає законопроєкт про завершення будівництва третього та четвертого блоків Хмельницької АЕС.

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Раніше повідомлялося, що США реально зацікавлені в добудові двох блоків Хмельницької АЕС.

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