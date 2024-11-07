США реально зацікавлені в добудові двох блоків Хмельницької АЕС: експерт указав, чому Україні варто цим скористатися

США предметно цікавляться проєктом завершення будівництва двох атомних блоків № 3 та № 4 на Хмельницькій АЕС. Економіст Борис Кушнірук вважає, що уряду України потрібно цим скористатися. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

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«Для США це, з одного боку — комерційний інтерес американського бізнесу. Westinghouse буде залучений до процесу будівництва. Впевнений, що це підтримуватиме і новообраний президент США Трамп», — зазначив експерт.

На думку Кушнірука, проєкт добудови Хмельницької АЕС має стати класичною і історією win-win для України і західних партнерів.

«Саме подібного роду проєкти із залученням американських виробничих компаній зараз потрібно активно напрацьовувати українському уряду», — написав експерт.

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Нагадаємо, завершення будівництва двох блоків Хмельницької АЕС дасть Україні додатково 2,2 ГВт атомної енергії, що є критично важливим для стабільного енергозабезпечення.

За словами Кушнірука, проєкт з добудови 3 і 4 блоків Хмельницької АЕС може залучити фінансування як з боку США, так і з європейських фондів, спрямованих на підтримку енергетичної незалежності України та її відновлення.

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Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) пообіцяло підримати Україну в реалізації проєкту добудови двох енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

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