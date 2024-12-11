«Сила в зграї»: президент ФК «Полісся» урочисто привітав футболістів та вболівальників з 65-річчям

10 грудня ФК «Полісся» відзначало 65-річчя. Подія відбулася під слоганом «Єдність в зграї», що уособлює дух клубу.

На айдентиці події цифра «65» та брендове гасло «Сила в зграї», яке складається з 792 прізвищ футболістів, які кували славу футбольного клубу.

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«65 років назад було засновано наш клуб. Футбол на Житомирщині пройшов багато складних випробувань, але вистояв і розквітнув. Шлях ФК «Полісся» — це символ того, як складний і тернистий шлях до цілі загартовує та робить сильнішим характер.

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Хочу висловити щиру подяку всім, хто стояв біля витоків «Полісся», хто впродовж цих років працював на благо клубу, хто вірив у «Полісся» і був поруч з командою у найскладніші часи. Ваша підтримка була запорукою сьогоднішніх амбіцій клуба та нових викликів. Не дивлячись на всі труднощі і випробування, ми збудуємо в Житомирі футбольний клуб європейського зразка", — особисто привітав «вовків» та вболівальників президент ФК «Полісся» Геннадій Буткевич.

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На честь ювілею було виготовлено та продемонстровано відеоролик, що уособлює єднання фанатів з клубом та прагнення завжди бути першим. Також гостям було представлено книгу, яка присвячена 65-річчю клубу. До неї увійшли найбільш пам’ятні та цінні моменти за весь період існування клубу.

На подію з нагоди 65-річчя «Полісся» було запрошено понад 150 людей, серед яких: президенти футбольних клубів; політичні діячі; футболісти, тренерський штаб та керівництво клубу; ветерани, що своєю грою зробили неоціненний внесок в розвиток клубу.

Серед гостей заходу почесний член УЄФА Григорій Суркіс, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, мер Києва Віталій Кличко, голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко, президент ФК «Кривбас» Олександр Лівшиць, президент ФК «Верес» Іван Надєїн, президент ФК «Лівий берег» Микола Лавренко та інші президенти українських футбольних клубів.

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Також привітали ФК «Полісся» з ювілеєм абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, який є нападником ФК «Полісся», Олександр Усик й футболісти національної збірної України з футболу Олександр Зінченко та Анатолій Трубін.

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