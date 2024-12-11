Нардепи хочуть дозволити поліції розкривати поштові відправлення українців без їхнього відома

В Україні на тлі високого рівня злочинності можуть дозволити поліції оглядати не лише кореспонденцію громадян, а й поштові відправлення. Арешт на посилки накладатимуть без відома особи-адресата. Відповідний законопроєкт № 12294 вже зареєстровано у Верховній Раді.

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Його ініціатори пропонують включити до статті 258 Кримінально-процесуального кодексу норму про арешт, огляд та вилучення поштових відправлень на об'єктах поштового зв'язку.

У разі ухвалення закону Верховною Радою правоохоронці зможуть оглядати: листи; поштові картки; дрібні пакети; мішки «М»; адресну поштову розсилку; відправлення для сліпих; посилки; відправлення EMS та інші матеріальні носії передачі інформації між особами.

Зазначимо, що відправлення зможуть оглядатися без відома лише після накладення на них арешту на підставі ухвали слідчого судді. Також слідчі отримають право конфіскувати посилки. У разі необхідності збереження конфіденційності накладення арешту на поштові відправлення слідчий може обмежитися зняттям копій або отриманням зразків.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрпошта» запровадила ще одне обмеження на посилки.

Фото зі сторінки «Укрпошти» в соцмережах

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