«Укрпошта» ввела ще одне обмеження на посилки: які з них не прийматимуть

Поштовий оператор «Укрпошта», який почав надсилати повістки військовозобов'язаним чоловікам, заявив про нововведення: через кілька днів не будуть прийматися посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), з випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вм'ятини, розриви чи плями. Норма почне діяти з 11 листопада. Про це повідомили в компанії.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні Укрпошти", повідомили в пресслужбі та додали, що тимчасово знизили ціни на коробки.

«З 11 листопада ми припиняємо приймання неналежно запакованих відправлень для автоматизованого сортування», — заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Відправлення некоробкового формату, з гострими або виступаючими частинами, без рівної основи, із нестандартними розмірами є непридатними для обробки автоматизованими сортувальними лініями. Вони оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень — вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень, повідомили в пресслужбі.

РЕКЛАМА

При цьому в «Укрпошті» зазначили, що компанія впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, що потребує відповідного пакування посилок. Тому «Укрпошта» впроваджує два нових поняття — ручне та автоматизоване сортування. Вже незабаром більше 95% посилок, які доставляє «Укрпошта» будуть оброблятись на автоматизованих сортувальних лініях.

Тому всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень, заявили в «Укрпошті».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», українці можуть замовляти ліки з безкоштовною доставкою поштою.

РЕКЛАМА

198

Читайте нас у Facebook