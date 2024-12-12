Незалежно від стажу: у ПФУ нагадали, хто з пенсіонерів-«щасливчиків» отримає додаткові виплати у грудні

Після того як стало відомо про скасування щорічної індексації пенсій, про яку уряд повідомив на тлі запровадження пенсійної реформи, більшість пенсіонерів взагалі втратили оптимізм.

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Разом з тим мало хто звернув увагу на те, що Мінсополітики планує проводити реформу у липні 2025 року, тому індексація у березні ще має бути.

Крім того, у ПФУ підготували так званий бонус для частини пенсіонерів, який повинен трохи нейтралізувати гірку новину про скасування індексації у майбутньому.



Йдеться, зокрема, про те, що у грудні «листопадові іменинники» (ті, кому виповнилося 70,75 або 80 років), отримають так звані вікові надбавки до пенсії — незалежно від набутого стажу.

Ці виплати нараховуються у місяці, який йде за місяцем, у якому пенсіонер досяг певного віку.

Звичайно, це зовсім не великі гроші, але теж добавка до пенсії у розмірі:

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- з 70 років — 300 гривень на місяць;

- з 75 років — 456 гривень на місяць;

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- з 80 років — 570 гривень на місяць.

Але варто пам’ятати, що надбавка виплачується лише у тому разі, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні.

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Також варто зазначити, що перша надбавка може прийти не в повному обсязі — її нараховують відповідно до кількості днів з дати народження.

Для отримання надбавки нікуди звертатись не потрібно — її нарахують автоматично на підставі даних Пенсійного фонду.

Крім того, деякі пенсіонери, кому подобається працювати на землі, можуть скористатися порадами від інших українців, які стверджують, що можна отримати непогані гроші від результатів своєї праці.

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