Не втрачайте шанс заробити на дачі: відома городниця розповіла, як отримувати додаткові гроші завдяки цибулі

В наші непрості часи багато українців залишаються без пенсій, аліментів чи взагалі без будь-яких інших виплат через війну, неправильно оформлені документи, нестачу стажу чи з будь-яких інших причин.

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При цьому досвід багатьох українців свідчить, що додаткові гроші можна отримувати від власної дачі — і не тільки влітку чи восени. Як це робить відома городниця з Одеси, жінка розповіла у себе на каналі.

За її словами, для вигонки цибулі на перо підійде будь-яке приміщення, де можна підтримувати постійну плюсову температуру (є електрика і бажано провітрювання). Підійдуть гараж, підвал, горище і навіть кімната у квартирі. Родина блогерки вирощує цибулю на утепленому горищі, стіни якого додатково затягнули фольгою. «Грядки» встановили на дерев'яних стелажах, але їх слід застелити плівкою, щоб вона утримувала воду.

Ширина грядок може бути будь-якою, але враховуйте, що вам потрібно буде зрізати цибулю і руки повинні дотягуватися до всієї грядки одразу. Садити цибулю можна також в горщики чи ящики, придбані у магазині.

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Особливих ламп для вигону пера не треба, але для економії електроенергії та зниження витрат краще за все використовувати світлодіодні лампи потужністю 12−15 Вт (з розрахунку 1 лампа на 1 квадратний метр площі).

Вода для поливу має бути кімнатної температури.

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Грунт. Для посадки можна використовувати навіть тирсу — вона легка, і грядку легко чистити на відміну від мокрої землі. Але якщо ви живете в місті, і у вашому розпорядженні немає великого обсягу тирси, беріть землю.

Сорти. Найкращими сортами для вигонки пера є «Каратальський штутцгартер» і «Халцедон».

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Посадка. Цибулю перед посадкою обов'язково замочіть у теплій воді (40−45°) на півгодини-годину, це допомагає їй цибулі «прокинутися» і швидше дати коріння. Обрізаємо з цибулин верхівку на третину і саджаємо дуже щільно одна до одної. Чим щільніше у вас будуть посаджені цибулини, тим більший вихід пера з квадратного метра ви отримаєте.

Вирощування. Цибуля росте 20−40 днів (це залежить від ступеня її пробудження і від температури у приміщенні). Після посадки обов'язково добре пролийте грунт або тирсу, але полив все ж має бути помірний. Після посадки і поливу над цибулею потрібно вимкнути світло або ж просто накрити її чорною тканиною або плівкою. Це робиться для того, щоб цибуля наростила міцну кореневу систему. Через 2−3 дні покрив можна зняти.

А про подальші дії з пророслою цибулею дивіться на відео.

Раніше ж городниця з Одеси порадила копійчаний засіб, від якого кімнатні росилини не будуть сохнути чи жовтіти.

Фото — скрін відео

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