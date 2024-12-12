Чому українці досі не знищили російський завод з виробництва «шахедів»: пояснення експерта

рф щомісяця нарощує удари дронами-камікадзе по Україні. На це звернув увагу військовий аналітик, співробітник СБУ (2004−2015 рр.) Іван Ступак.

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«У серпні запущено по Україні 800 штук, у вересні — вже 1 400, жовтень — 2 000 і листопад — 2 700, — нагадує експерт. — Це свідчить про те, що у росії збільшується виробництво таких безпілотників. Також російська армія використовує багато „пародій“. Виробництво російських дронів типу „Шахед“ — це близько 1,5 тис. км від України, тому удару по підприємству завдати непросто. БПЛА просто, як на роботу, щодня залітають на територію України».

Аналітик додав, що наші бійці ефективно збивають безпілотники та пригнічують їх за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

«Були моменти, коли залітав безпілотник навіть у бік Вітебська, а це приблизно 350 км від кордону з Україною, і де особисто був присутній диктатор олександр лукашенко. Такий собі тролінг був. І дедалі кращим і кращим стає український РЕБ — він дедалі якісніше видавлює російські безпілотники», — сказав аналітик.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Україні представили вітчизняний «шахед».

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