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Події

Трагедія у Тернополі: «шахед» влучив у п’ятиповерхівку

9:29 2 грудня 2024
На місці удару

Нічна атака ворога вночі 2 грудня не минулася без людських жертв. Наразі відомо про трагедію у Тернополі, де ворожий ударний БПЛА поцілив просто у «центр прийняття рішень», і ним на думку росіян, був звичайний п'ятиповерховий будинок.

Гучний вибух пролунав близько 01:10.

О 02:03 мер міста Сергій Надал повідомив про займання у житловому будинку.

«Ворог знову атакував Тернопіль дронами. На місці працюють відповідні служби. Усі деталі — згодом. Тривога триває. Перебувайте у безпечному місці до відбою», — йшлося у його повідомленні.

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В ДСНС додали, після влучання ворожого БПЛА у багатоквартирному будинку виникла пожежа. Загинула одна людина, троє отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали.

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Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.

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На місці вже розгорнуто мобільний Пункт незламності для постраждалих.

Нагадаємо, що ворог не вперше цілить по багатоквартирних будинках — лише наприкінці листопада від таких ударів страждали мешканці Дніпра, Кривого Рога та Сум.

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