Сотні ампул з вірусами зникли з австралійської лабораторії: вчені попереджають, що вони смертоносні для людей

Міністр охорони здоров'я Квінсленду у Австралії Тім Ніколс оголосив, що 323 флакони з живими вірусами зникли безвісти. Серед них майже 100 флаконів з вірусом Хендра, два флакони з Хантавірусом і 223 флакон з Ліссавірусом — всі вони є надзвичайно небезпечними для людини, пише Daily Mail. Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що пандемію коронавірусу, могли спричинити витоки з лабораторії китайського міста Ухань. Такого висновку дійшли у США після двохрічного розслідування причин виникнення пандемії.

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Влада Квінсленду наполягає на тому, що, хоча зразки могли бути використані як зброя, це «не те, чим займаються аматори». Зразки зникли у 2021 році, але слідчі підтвердили це лише у серпні 2023 року. Вважається, що ампули зі смертельними вірусами були втрачені вірусологічною лабораторією громадського здоров'я Квінсленда, коли зламалася морозильна камера, в якій вони зберігалися.

Виступаючи на прес-конференції, головний лікар Квінсленду Джон Джеррард сказав: «Саме ця частина передачі цих матеріалів викликає занепокоєння. Вони були перенесені до функціонуючої морозильної камери без оформлення відповідних документів. Матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища і загублені, або іншим чином зникнути безвісти».

Три штами вірусу, що зникли з лабораторії, потенційно можуть бути смертельними для людини.

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Вірус Хендра переважно вражає коней, але має здатність переходити на людину, де смертність від нього становить 57%. Вперше вірус був виявлений у 1994 році після спалаху, який інфікував 21 скакового коня і двох людей у передмісті Брісбена Хендра. За даними ВООЗ, природними господарями вірусу є кажани, від яких інфекція перекинулася на коней, а потім і на людей.

Хантавірус — це ще один вірус, що передається тваринами, або зоонозний вірус, який походить від щурів і поширюється з їхніми екскрементами та слиною. У людей вірус викликає хантавірусний легеневий синдром, який призводить до лихоманки, ознобу, нудоти, діареї та наповнення легенів рідиною. За даними CDC, інфекція є смертельною у 38% усіх симптомних випадків.

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Ліссавірус — є формою сказу, яка може інфікувати людей та інших ссавців. Після появи симптомів лісавірусної інфекції не існує жодних відомих ліків, і вона майже завжди є смертельною, що призводить до 59 000 людських смертей у світі щороку.

Влада Квінсленду змогла підтвердити зникнення зразків лише цього місяця після того, як цілий рік чекала дозволу на відкриття морозильної камери, де вони зберігалися. Наразі не зрозуміло, де можуть бути зразки, і чи не були вони вже знищені. Однак наразі немає жодних доказів, які б свідчили про те, що представники громадськості піддалися ризику інфікування через зникнення зразків.

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Також немає жодних підстав вважати, що лабораторні зразки були вкрадені з будь-якою зловмисною метою. Хоча віруси самі по собі можуть бути небезпечними, їхній низький рівень зараження означає, що вони не були б життєздатною біологічною зброєю без значної генної інженерії.

Тепер влада Квінсленду замовила незалежне розслідування того, як зразки могли бути втрачені та як переконатися, що це не повториться.

Нагадаємо, що влітку в Україні було підтверджено захворювання на гарячку Західного Нілу — трьох хворих врятувати не вдалося.

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