Україна готує план повернення своїх громадян з-за кордону

Попри те, що українські біженці дедалі більше знаходять роботу в Європі, зокрема, у Німеччині, Київ розробив план щодо повернення наших громадян з-за кордону. Він буде реалізовуватися спільно з Німеччиною.

ВІДЕО ДНЯ

Представники української влади обговорили технічні аспекти цього процесу з федеральним урядом Німеччини та домовився про спільну роботу над пошуком рішень для прискорення повернення.

Київ сподівається, що всі українці, які втекли до Німеччини, швидко повернуться на батьківщину. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю телекомпаніям RTL і ntv у середу, передає WELT.

«Ми домовилися з німецькою стороною та нашим новим міністром національної єдності працювати разом і знаходити рішення, як ми можемо повернути всіх українців якомога швидше», — сказав Шмигаль.

РЕКЛАМА

Пілотний проєкт між Німеччиною та Україною стартує на початку 2025 року. Про це заявив радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні.

Головна мета ініціативи — повернути українців і залучити їх до оборонного сектору.

РЕКЛАМА

«Ви чули що недавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов — прем’єр-міністр, міністр (очільник новоствореного міністерства єдності) був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства», — сказав Камишін.

РЕКЛАМА

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в країні запрацював принцип «воюй або працюй». За його словами, у першу чергу повістки отримують ті військовозобов'язані, які не платять податки.

Також нагадаємо, що у 2025 році всі українські пенсіонери, які перебувають за кордоном, повинні пройти ідентифікацію, щоб не втратити пенсійні виплати.

377

Читайте нас у Facebook