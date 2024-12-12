Закликав до державного перевороту в Україні: у Києві затримали послідовника партії Шарія

Служба безпеки затримала у Києві чергового проросійського агітатора, який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників нашої держави.

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За інформацією спецслужби, фігурант був послідовником забороненої партії Шарія. Зрадник координував свою підривну діяльність з представниками першої «двадцятки» прокремлівської політсили.

Він використовував соцмережі із загальною аудиторією майже 20 тисяч користувачів.

За даними слідства, зрадник отримував замовлення на «розгін» тих чи інших тем від підконтрольних Шарію пропагандистів, які переховуються за кордоном і працюють на замовлення російських спецслужб.

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Інструкції він отримував через анонімні чати у месенджерах.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки «партії Шарія», проросійську літературу і наркотики.

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Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує тюремне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями СБУ затримала агентку російського гру, яка під виглядом поїздок у таксі шпигувала за оборонцями Чернігова.

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