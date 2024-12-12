Жертву агресії залишають наодинці з агресором: в Конгресі США не підтримали ленд-ліз для України

Схоже, в США почали збуватися найгірші прогнози щодо наміру нового президента закінчити війну в Україні. Палата представників Конгресу викреслила ленд-ліз для України із військового бюджету США на 2025 рік.

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Про це повідомила посолка України у США Оксана Маркарова.

За її словами, у цьому році законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік (NDAA), затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Посольство України в США активно адвокатувало його.

«Однак законопроєкт, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено», — констатувала посолка.

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Втім, за її словами, посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроєкті «Stand with Ukraine Act».

Нагадаємо, військовий експерт назвав чотири сценарії для України за президентства Трампа. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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