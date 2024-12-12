Депозити стануть невигідними: чому нардепка заявила про це й чи варто вкладати гроші у банк до кінця року

Інфляція, що швидко зростає, та збільшення податків зробить невигідними для українців банківські депозити, оскільки це фактично з'їсть прибуток. Може так статися, що вкладникам навіть не вдасться зберегти свої гроші.

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Такий прогноз зробила народна депутатка України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона зробила підрахунок, згідно з яким найпопулярніший депозит на 1 рік може принести вкладнику скоріше збитки.

Так, за підрахунками політика, середня ставка за депозитом на 12 місяців становить 12,12%, що принесе на депозит у 100 тисяч гривень 12 120 гривень. З цієї суми доведеться відняти 10 944 гривні (9,7% інфляції у 2024 році), а також 23% податків (18% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору). Прибуток після оподаткування становитиме 8 427 гривень.

Як стверджує політикиня, якщо від 112 120 гривень депозиту та відсотків по ньому відняти інфляцію й податки, на рахунку залишиться 98 727 гривень номінальної вартості.

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Як пояснив «ФАКТАМ» Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку», у перші місяці наступного року розмір облікової ставки, як і ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, на основі яких формується дохідність вкладів для громадян, найімовірніше, залишиться без змін: 13,5% та 15,5% відповідно. Іншими словами, поки що різкого зростання ставок за банківськими депозитами чекати не варто.

Останні, за даними співрозмовника «ФАКТІВ», у першому кварталі 2025 року в середньому будуть такими:

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ультракороткі вклади з терміном розміщення від 3 міс. до 6 міс. — 9,5% річних;

вклади терміном від 9 міс. до 1 року — 11% річних;

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вклади від 1 до 2,5 року — 13% річних.

Водночас, за його припущенням, банки можуть продовжити акції, які були впроваджені напередодні різдвяно-новорічних свят, за якими громадяни можуть оформити депозити на вигідніших умовах, отримавши «бонусні» 0,5−1% до наявних ставок.

На думку експерта, на початку 2025 року понад 80% усіх нових вкладів становитимуть ультракороткі (від 3 міс. до 6 міс.) та довготривалі вклади (від 1 року). При цьому він прогнозує, що після підвищення військового збору ультракороткі вклади почнуть стрімко втрачати свою популярність, якщо їхні умови залишатимуться на поточному рівні, адже клієнти не зможуть захистити розміщені кошти від інфляційного знецінення. Довготривалі ж вклади будуть популярнішими насамперед через покриття інфляції відсотками.

Раніше «ФАКТИ» писали про бажання вітчизняних банків відкрити програми та продукти для ветеранів війни, яким пропонуватимуть дешевші кредити та депозити за підвищеними ставками.

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