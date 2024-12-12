Зробіть так, і зустрінете свята з яскравими квітами: городниця розповіла, як «обдурити» різдвяник і змусити його квітнути серед зими
Взимку українські дачники та городники зайняті порівняно менше, аніж в літній період, тому можуть знайти час для справ, до яких раніше не завжди доходили руки. Наприклад, аграрій з Київщини Валерій нарешті зміг зайнятися утепленням вхідних дверей, а його колеги почали вирощувати цибульку на продаж.
А багато жінок-дачниць можуть, нарешті, зайнятись культивуванням різних квітів, щоб навіть взимку насолоджуватись справжньою красою.
Не стала винятком з числа жінок і відома городниця з Одеси, якій вдалося, нарешті, розгадати «секрет» зимової квітки, яку називають «різдвяник», «декабрист», або латиною Zygocactus чи Zygocereus.
Ця гарна домашня рослина розкішно квітне саме в період новорічних і різдвяних свят.
«За те ми „декабриста“ і любимо що підбадьорює він нас своїм цвітінням у холодну пору року, і прикрашає будинок на свята», — поділилась жінка у своєму блозі.
В той же час блогерка зазначила, що іноді на квітку начебто щось «находить», і вона зовсім не квітне, засмучуючи все сімейство.
На жаль, не допомагають ні підживлення, ні вертіння горщика, ні обприскування.
Але є один хитрий спосіб, який жінка знайшла випадково, коли «забула» про горщики до холодів, а потім одразу занесла в хату і залишила в темному коридорі — навіть двері у кімнату не відчиняла. Так вони простояли в коридорі з тиждень. Аж ось нарешті до них «дійшли» руки і горщики виставили на підвіконня. Там і сталося диво — вже через тиждень усі три рослини були у крихітних крапочках бутонів, а потім і зацвіли дуже пишно й рясно.
Господині стало цікаво — чи дійсно на квіти так вплинули несприятливі обставини? Тож було проведено «контрольний» дослід — спочатку горщики винесли на холодну веранду, де вони провели 5 днів. Потім настав час залишити їх в домі — при більшій температурі, проте геть без світла. І нарешті — «тріумфальне» повернення горщиків на підвіконня.
Розрахунок виправдав себе повністю!
Головне створити квітам карантин на прохолодному вікні, лоджі чи біля балкона (головне не заморозити, бо «декабрист» не витримує «мінусів»), а потім занести і залишити в темряві на 4−5 днів. Після цього досить буде відновити для квітки її звичайні умови вирощування, тобто на підвіконні.
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