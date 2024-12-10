Вхідні двері будуть теплими навіть у сильні морози: аграрій з Київщини Валерій поділився цінним лайфхаком

Зима дає можливість дачникам та городникам відпочити від польових робіт, але багато хто з них не звик сидіти склавши руки. Тому городниця з Одеси заробляє гроші на вирощуванні зеленої цибульки, а аграрій з-під Києва Валерій вирішив перед настанням сильних холодів утеплити вхідні двері у дачному будиночку.

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Вірніше, як справжній хазяїн-українець він це зробив два роки тому, коли придбав дачу, переїхавши з Луганщини, а тепер вирішив поділитися своїм досвідом з колегами.

Спочатку, розповів господар, у нього була ідея просверлити у дверях отвори та напхати туди вати або ж інший утеплювач.

Проте після довгих роздумів він зупинив свій вибір на іншому методі — а саме на використанні спіненого каучука, який зазвичай використовується як щумопоглинач. Проте такий матеріал впорається і з утепленням — всього 1 см покриття допоможе знівелювати мороз до 10 градусів. До того ж він самоклейкий.

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Зверху каучук варто вкрити пластиковою плівкою (наприклад, текстурною), аби вберегти утеплювач від механічних пошкоджень.

Якщо ж проживати на дачі час від часу, пан Валерій радить також обзавестися корисним гаджетом — WI-FI розеткою. Туди можна увімкнути, приміром, електричний камін, аби ви могли управляти ним дистанційно. Тоді й рахунки за електроенергію не будуть такими великими.

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Раніше ж пан Валерій поділився власним методом вирощування озимого часнику.

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